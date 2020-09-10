Çavuşoğlu, iş insanları ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal'de yaşayan vatandaşlar ve işadamları ile görüşmesi DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de vatandaşlarla ve işadamları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal'de yaşayan vatandaşlar ve işadamları ile görüşmesi DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de vatandaşlarla ve işadamları ile görüştü. Kaynak: AA