Çavuşoğlu, iş insanları ile görüştü
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Çavuşoğlu, iş insanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal'de yaşayan vatandaşlar ve işadamları ile görüşmesi DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de vatandaşlarla ve işadamları ile görüştü.

10.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal'de yaşayan vatandaşlar ve işadamları ile görüşmesi DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de vatandaşlarla ve işadamları ile görüştü.

Çavuşoğlu, iş insanları ile görüştü

Kaynak: AA

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