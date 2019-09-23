Çavuşoğlu, irlanda dışişleri bakanı simon coveney ile görüştü
Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.
23.09.2019 18:33
Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.
Kaynak: DHA