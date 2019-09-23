Çavuşoğlu, irlanda dışişleri bakanı simon coveney ile görüştü

Çavuşoğlu, irlanda dışişleri bakanı simon coveney ile görüştü

Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

23.09.2019 18:33
Çavuşoğlu, irlanda dışişleri bakanı simon coveney ile görüştü

Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

Kaynak: DHA
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