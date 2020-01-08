Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü
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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

08.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:14
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Çavuşoğlu'nun İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için mevkidaşına taziyelerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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