Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya gelmesi ANTALYA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya gelmesi ANTALYA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
Erdoğan: 'Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret...
Erdoğan: "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Muharrem İnce Angela Merkel Vladimir Putin
Magazin Bergen Emel Sayın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Aytaç Kara Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 10:46:36. #1.16#

title