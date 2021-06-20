Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya gelmesi ANTALYA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif...