Çavuşoğlu, İran-ABD gerilimini görüşmek için Bağdat'ta temaslarda bulundu
Haberler » Dünya » Çavuşoğlu, İran-ABD gerilimini görüşmek için Bağdat'ta temaslarda bulundu - Haberler

Çavuşoğlu, İran-ABD gerilimini görüşmek için Bağdat'ta temaslarda bulundu

Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:06
Çavuşoğlu, İran-ABD gerilimini görüşmek için Bağdat'ta temaslarda bulundu

'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından Irak'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.


Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu 'taki Sarayı'nda Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler