Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

17.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konulu toplantı yaptı.

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Cenevre'de bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini ele aldık. Dörtlü iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla daha önce de Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunduğu sırada eylül ayında bir araya gelmiş, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüşleri için atılabilecek adımları ele almıştı.

Kaynak: AA