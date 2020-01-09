Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)
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Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri El Hekim'in görüşmesinden detaylar Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü.

09.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:21
Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri El Hekim'in görüşmesinden detaylar

Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı , Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü. Daha sonra ikili heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)
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