Çavuşoğlu: "İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık" - Haberler

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Çavuşoğlu: "İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık"

AA - Oktay Özden - Güncel
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Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü...

Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık"

Çavuşoğlu: İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık

Çavuşoğlu: İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık

Çavuşoğlu: İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık

AA / Oktay Özden - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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