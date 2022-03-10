Çavuşoğlu: "İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık"
AA - Oktay Özden - Güncel
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Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü...
Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık"