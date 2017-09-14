Çavuşoğlu: "İnşallah Almanya'daki Seçimler Biter, Aklıselim Hakim Olur"

- Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile samimi bir diyalog içinde olduklarını belirterek, "Şimdi inşallah Almanya'daki seçimler biter, aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar geri getiririz." dedi.