Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulunduABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.
20.09.2019 20:52
Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu
ABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: DHA