Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulunduABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

20.09.2019 20:52
Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu

ABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA
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