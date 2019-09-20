Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

20.09.2019 20:43
Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
-Çavuşoğlu'nun Türkevi binasını incelemesi
-Çavuşoğlu'nun yetkililerden bilgi alması


- Abd
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et