Çavuşoğlu, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Morton'la bir araya geldi
Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'la bir araya geldi.
08.07.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:01
Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'la bir araya geldi.
Kaynak: AA