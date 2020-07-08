Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüİngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
08.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:14
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
İngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Kaynak: DHA