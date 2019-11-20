Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
20.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:34
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü