Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü
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Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

20.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:34
Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü

Belçika, ()- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği 'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü
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