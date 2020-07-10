Çavuşoğlu İngiltere'de Johnson ve Raab'la Görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesinde Corona salgını süreci ve sonrasındaki işbirliği olasılıklarını, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasının imzasını, savunma sanayi işbirliğini ve sağlık turizmini ele aldıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesinde Corona salgını süreci ve sonrasındaki işbirliği olasılıklarını, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasının imzasını, savunma sanayi işbirliğini ve sağlık turizmini ele aldıklarını söyledi Kaynak: DailyMotion.com