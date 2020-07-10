Çavuşoğlu İngiltere'de Johnson ve Raab'la Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesinde Corona salgını süreci ve sonrasındaki işbirliği olasılıklarını, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasının imzasını, savunma sanayi işbirliğini ve sağlık turizmini ele aldıklarını söyledi.
10.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesinde Corona salgını süreci ve sonrasındaki işbirliği olasılıklarını, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasının imzasını, savunma sanayi işbirliğini ve sağlık turizmini ele aldıklarını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com