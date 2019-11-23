Çavuşoğlu, ingiliz dışişleri bakanlığı devlet bakanı tariq ahmad ile görüştü
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Çavuşoğlu, ingiliz dışişleri bakanlığı devlet bakanı tariq ahmad ile görüştü

Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

23.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:51
Çavuşoğlu, ingiliz dışişleri bakanlığı devlet bakanı tariq ahmad ile görüştü

Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü

, ()- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı , İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, ingiliz dışişleri bakanlığı devlet bakanı tariq ahmad ile görüştü
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