Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
23.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:42
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
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--------------Çavuşoğlu, Tariq Ahmad görüşmesinden görüntü
Kaynak: DHA