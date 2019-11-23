Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü - Haber

Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

23.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:42
Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında 'da bulunan Dışişleri Bakanı , İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

Görüntü Dökümü

--------------Çavuşoğlu, Tariq Ahmad görüşmesinden görüntü


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et