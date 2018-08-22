- Çavuşoğlu 'İnce mesajları vatandaşa değil başkalarına veriyor'

Memur-Sen bayramlaşmak için toplandı

BURSA - Bursa Memur-Sen Şubesi bayramlaşma vesilesiyle bir araya geldi. Bayramlaşmaya katılan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirerek İnce'nin attığı tweetlerle vatandaşa değil Türkiye'ye kin güdenlere mesaj verdiğini söyledi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, sendika binasında düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği'ne bağlı 11 iş hizmet kolunun başkanları, yönetim kurulları ve üyeleri bayramlaşma törenine yoğun katılım sağladı. Bayramlaşma törenine katılan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirerek Amerika'nın Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek istemesinin sebeplerini anlattı. Türkiye ve Çin arasında imzalanan 'Tek yol tek kuşak' projesine değindi. Çavuşoğlu aynı zamanda Muharrem İnce'nin doların yükselmesine karşı attığı 'Kanal İstanbul Projesi'ni durdurun' tweetinin de vatandaşa değil dış güçlere mesaj olduğunu kaydetti.

Hakan Çavuşoğlu Türk milletinin maddiyatla terbiye edilemeyeceğine vurgu yaparak Türkiye'ye oynanan oyunların sebeplerine değindi. Avrupa ülkelerinin karşılarında büyüyen bir Türkiye görmek istemediğini dile getiren Çavuşoğlu Çin ile imzalanan 'Tek yol tek kuşak' projesine de değindi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu türbülansın gerekçesi nedir? Bu milleti dolarla maddi hesaplarla boyunduruk altına alamazlar. Bu milletin evlatları yedi düvele karşı çarıklarını deri niyetine kullanarak çorba yapıp suyunu içmiş ama vatanın mukaddesatına böylece sahip çıkmış bir millettir. Atının dışkısının içerisindeki buğday tanesinden kendisine AŞ yapmış bir milletten bahsediyoruz. Bu millet, bu vatan dolarla terbiye edilemez. Amerika Birleşik Devletleri yıllarca terör örgütlerine silah verdi. Türkiye'ye gitti 15 günde yerle yeksan etti, kazılan tünelleri yıktı böylece proje çöktü. Her ne kadar stratejik olarak birlikte hareket ediyor görünsekte adamın derdi başka. Şunu anlatmaya çalışıyorum Amerika Birleşik Devletleri ekonomik bakımdan dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi ama şunu unutmayın devletler de aynı insanlar gibi doğarlar büyürler ölürler. Amerika'da doğmuştur, büyümüştür ve vadesi yaklaşmıştır. Türkiye Çin ile 'Tek yol tek kuşak projesi' başlatmıştır. İpek yolu projesi diyebiliriz. Bu proje iki hattan devam ediyor biri karadan Kazakistan Özbekistan bütün ülkeleri dolaşıyor en son Hollanda'ya gidiyor, bir tanesi de deniz üzerinden gene Çin'den başlıyor Basra Körfezi, Süveyş Kanalı ve oradan Venedik'e gidiyor. Bu yol Çin'in Avrupa'ya sattığı malların teslimatını 2 aydan 15 güne indiriyor. Bu yolun geçtiği ülke sayısı 65 toplam nüfusu 4,5 milyar. Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi ve dünya ekonomisinin üçte birine tekabül ediyor. Türkiye bu hattın üzerinde çok ciddi bir kavşak noktasında bulunuyor ve Türkiye bu proje için oluşturulan Finans birine 50 bin lira tazminat verdi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu piyasalardaki dalgalanmalar karşısında attığı tweetlerle gündeme gelen Muharrem İnce için de "Muharrem İnce neden Kanal İstanbul projesini durdurun diye tweet atıyor biliyor musunuz? Artık Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkarın, ben de size yardımcı olabilirim mesajı veriyor oraya. Beni getirin bunun miadı doldu, ben de sizinle aynı yolda yürüyebilirim diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu oraya getirenler belli, Muharrem İnce o mesajları aslında oraya veriyor vatandaşa vermiyor. Seçim meydanlarında beni seçmezseniz dolar 7 lira olacak diyordu" diye konuştu.