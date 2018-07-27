Çavuşoğlu ile Pompeo Görüşmesinde Kimsenin Tehdidine Boyun Eğilmeyeceği Vurgulandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde kimsenin tehdidine boyun eğilmeyeceği ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü. Bakanlık kaynaklarından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Pompeo görüşmesinde, kimsenin tehdidine boyun eğilmeyeceği ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun vurgulandığı belirtildi. - ANKARA