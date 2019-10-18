Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

18.10.2019 12:26
Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et