Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.