Çavuşoğlu, iki ülkenin Dışişleri Bakanını Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Rusya-Ukrayna savaşının görüşüldüğü olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Rusya- Ukrayna savaşının görüşüldüğü olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun oluşturulmasında fikir birliği bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri bakanı Kubela'yı Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirmek istediklerini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;"İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'la görüştük ve bu ayın sonuna doğru Londra'da bir araya gelme konusunda da teyitleştik. Mümkünse 1+1 Dışişleri ve İçişleri bakanları toplantısı, bu toplantıdan sonra da İçişleri Bakanımız Süleyman Bey'le de konuyu değerlendireceğim.""HER İKİ TARAFLA DİYALOG KURABİLEN NADİR ÜLKELERDENİZ"Toplantılardan çıkan izlenimlerini paylaşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin izlediği bu kararlı ama aynı zamanda dengeli politika ile savaşın başlamasından önce ve savaşın durdurulması için sarf edilen çabaların vurgulandığını belirterek "Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesi olduğumuzu da ve bunun da çok önemli olduğunu da muhataplarımız bugünkü görüşmelerimizde dile getirdi" dedi."LAVROV KATILACAĞINI DÜN DE TEYİT ETTİ"İki ülkenin Dışişleri Bakanlarını Antalya Diplomasi Forumuna savaştan önce davet ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce geleceğini belirttiğini ve dün kurdukları mesajlı iletişimde bir kez daha teyit ettiğini belirtti."9 BİN 653 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK"Ukrayna'daki Türklerle ilgili bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Dün itibariyle bize kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti. 6 bin 690 kişiyi biz tahliye ettik, diğer taraftan vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla, araçları var aileleriyle gelmek istiyor, tren istasyonlarında ilk gün çok zor değildi ama daha sonra bizim bu trenle tahliyeleri başarıyla gerçekleştirdiğimizi görenler kendi vatandaşlarını da oraya yönlendirdi. Tren istasyonlarında ciddi kalabalıklar oluştu" dedi.TÜRKİYE HAVA SAHASIHava sahasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Dün biz hava sahası kapalı olsaydı biz dün AGİT'in Özel Gözlem Misyonu'nu Soçi'den İstanbul'a getiremezdik" dedi.