Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"

Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 15:16
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"
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