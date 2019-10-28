Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.
28.10.2019 15:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"