Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
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Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı.

21.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:27
Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı. Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
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