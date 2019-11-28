Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
28.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:28
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması
Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü