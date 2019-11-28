Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
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Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

28.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:28
Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı tarafından karşılanması

Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
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