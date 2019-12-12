Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı
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Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldıFas, (DHA)- Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, etkinlik sonunda aile fotoğrafında yer aldı.

12.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:34
Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Fas, ()- Fas'ta 'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı , etkinlik sonunda aile fotoğrafında yer aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı
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