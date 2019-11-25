Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı
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Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi Salona girişi CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

25.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:45
Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi

Salona girişi CİDDE - Dışişleri Bakanı , 'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı
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