Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde...
Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunduTayland, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu
Tayland, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: DHA
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