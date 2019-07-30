Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası basın mensuplarının...
Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladıTayland, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Tayland, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: DHA
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