Çavuşoğlu: "İçeride ve Dışarıda Ne Kadar Hain Varsa Bu İttifakın İçinde"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz."

Kaynak: AA