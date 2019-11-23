23.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:37

- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü

TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Kaynak: İHA