- Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Görüştü
- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştüTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
23.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:37
- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: - Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Görüştü