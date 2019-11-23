Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
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Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

23.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:35
Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü

Dışişleri Bakanı , G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'da Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
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