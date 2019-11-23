Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
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Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

23.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:12
Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü

Dışişleri Bakanı , G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'da Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü. - TOKYO

Kaynak: İHA
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