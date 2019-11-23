Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
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Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

23.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:25
Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
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