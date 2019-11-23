Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
23.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:25
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü