Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü
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Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

23.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:51
Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

Japonya, ()- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı , Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü
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