Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü
Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
23.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:51
Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü