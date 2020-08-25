Çavuşoğlu: "Hidrokarbon zenginliklerinin uluslar arası piyasalara iletme yolu Türkiye'dir"
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
25.08.2020 21:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:32
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(8)
Kaynak: AA