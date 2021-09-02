Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul...
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Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul...

Çavuşoğlu: 'Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz"

Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul... - Haberler
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