Çavuşoğlu: "Her şeyden önce Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımından vazgeçmesi lazım"
Çavuşoğlu-Mass ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa...
25.08.2020 21:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:46
Çavuşoğlu-Mass ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA