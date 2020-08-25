Çavuşoğlu: "Her şeyden önce Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımından vazgeçmesi lazım" Çavuşoğlu-Mass ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa...

Çavuşoğlu-Mass ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (9) Kaynak: AA