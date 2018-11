Çavuşoğlu: Hem Ukrayna Hem de Rusya'ya Sağ Duyulu Davranma Çağrısında Bulunmak İsterim (2)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın şu anda kullandığı aşırı gücü tasvip etmiyoruz. Özellikle Fransa İçişleri Bakanı'nın kullandığı tehditkar dilin de olayları tırmandırdığını görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ""Her şeyden önce hem Ukrayna hem de Rusya'ya bu süreçte sağ duyulu davranmaları çağrısında bulunmak isterim" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lacjak ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Ortaköy'deki Avrupa Birliği (AB) İstanbul Temsilciliği Binasında gerçekleşen görüşmede Slovakya'nın 2019 yılında üstleneceği AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel sınamalar ile AGİT gündeminde yer alan konuların yanı sıra, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri, ülkemizin AB üyelik süreci, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

BAKAN ŞEHİTLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lacjak ortak basın toplantısı düzenledi. İstanbul Sancaktepe'de yaşanan helikopter kazasında şehit düşenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından bizimde beklentilerimiz var. Özellikle seçim gözlem misyonlarının daha dengeli daha objektif görev yapmasıdır. Çünkü, bu AGİT'in prestiji ve güvenirliği bakımından önemli. Bu bir yıl içerisinde neler yapabiliriz birlikte değerlendirdik. AGİT ile yaşadığımız bir konuda sivil toplum platformlarının FETÖ'ye bağlı sivil toplum örgütlerinin katılmasıdır. Sivil toplum örgütüne darbe yapmış bir terör örgütünün herhangi bir temsilcisinin veya sözde bir sivil toplum örgütünün katılması tabii ki bizim kabul edeceğimiz bir konu değildir. Bu konuyu nasıl çözeceğimiz birlikte değerlendirdik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIM SÜRECİNİN ASKIYA ALINMASI ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lacjak ise Slovakya'nın 2019 yılında AGİT Dönem Başkanlığı yapacağını hatırlatarak "AGİT Dönem Başkanlığına ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'nin görüşlerini de almak istedik. Ortak birçok noktamız var. Önceliklerimiz noktasında, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin askıya alınması çözüm değildir. Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolün altını çizmek isterim. Türkiye'yi tebrik etmek istediğim husus terörle mücadele... Suriye'deki çatışmanın sona erdirilmesi için elinden geleni yapıyor. Göç konusunda da yapıcı bir rol üstlendi" diye konuştu.

"UKRAYNA HEM DE RUSYA'YA BU SÜREÇTE SAĞ DUYULU DAVRANMALARI ÇAĞRISINDA BULUNMAK İSTERİM"

Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle ilgili görüşlerine sorması üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu süreci yakından takip ediyoruz. Her şeyden önce hem Ukrayna hem de Rusya'ya bu süreçte sağ duyulu davranmaları çağrısında bulunmak isterim. Elbette Kırım'ı statüsü ve bazı konularda tartışmalar devam ediyor. Çözülmeyen sorunlar var, belirsizlik de var. Bu sorunların çözümü zaman alabilir, ortada de facto durumlar da var. Bu süreçte, bu tür sorunların bir daha yaşanmaması için bazı kuralların belirlenmesi gerekiyor. Zaten Karadeniz'de yeterince gerginlik var ve ara ara da tırmanmayı görüyoruz. Son olay da gerginliği arttırdı. Biz bundan yana değiliz. Her iki ülkeyle de ilişkilerimiz son derece iyi. Her iki ülkeyle de bu gerginliği azaltmaları için gerekli temaslarda bulunacağız. Buradan da bu çağrıyı yapmak istedim" şeklinde cevap verdi.

"FRANSA ŞU ANDA ÇOK AŞIRI GÜÇ KULLANIYOR. ÖLENLER VAR. SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yapılan akaryakıt zammı sonrası başlayan olaylarla ilgili soruya da "Biz her şeyden önce gösterilerin öncelikle barışçıl bir şekilde, vandalizme dönüşmeden yapılmasını tercih ederiz. Gerek ülkemizde gerekse başka bir ülkede... Gösteri demokratik bir haktır. Diğer taraftan da, Fransa'nın şu anda kullandığı aşırı gücü tasvip etmiyoruz. Özellikle Fransa İçişleri Bakanı'nın kullandığı tehditkar dilin de olayları tırmandırdığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'ye, Türkiye'de bir olay olduğu zaman ders vermeye çalışan ülkelerin, kendi ülkelerinde olduğu zaman agresif bir güç kullanması, aşırı güç kullanması doğru bir yaklaşım değil. Bir de çifte standarttır. Avrupa Birliği'nin, aday ülkede ya da başka bir ülkede böyle olaylar olduğu zaman verdiği tepki farklı. Herhangi üyesi olduğu bir ülkede bu tür olaylar olduğu zaman daha sessiz. Küçük ülkeler olduğu zaman tepki farklı Fransa gibi ülkeler olduğu zaman tepki farklı. Bunun adına da dayanışma diyorlar. Dayanışma üyeler arasında önemlidir. Özellikle herhangi bir üyesi ya da bölge zor bir duruma düştüğü zaman dayanışma göstermek doğaldır, olması gereken şey. Fakat, hukukun, insan haklarının ve Avrupa değerlerinin çiğnendiği bir ortamda, adına dayanışma diyerek bunları görmezden gelmek her şeyden önce Avrupa Birliği'nin kendi değerleriyle çelişir. Fransa şu anda çok aşırı güç kullanıyor. Ölenler var. Sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik de uyarılarımızı yaptık. Fransa'da yaşayan 700 binden fazla vatandaşımız var. Fransa'yı ziyaret eden vatandaşlarımıza da olayların olduğu yerlere gitmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarıları yaptık" diye cevap verdi.

"BEN EN KISA SÜREDE SERGEY LAVROV'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Bakan Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeyle ilgili soruyu ise şu şekilde cevaplandırdı: Bir taraftan Rusya ile imzaladığımız İdlib Muhtırasına tüm dünyadan destek ve takdir gelirken, diğer taraftan, bu muhtırayı bozmak için çaba sarf edenlerin olduğunu biliyoruz. Oysa bu muhtıra, Suriye'de siyasi bir çözüm için belki de son fırsat penceresini sunmuştur. Şimdi, karşılıklı suçlamalar var. Ben en kısa sürede Sergey Lavrov'la görüşeceğim. Bu tür provokasyonları, oyunları bozmamız gerekiyor.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeler hakkındaki soruyu da cevaplayan Çavuşoğlu "Soruşturma bizim tarafımızdan kapsamlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii her aşaması başsavcılık tarafından açıklanmaz, biliyorsunuz gizlilik de var. Diğer taraftan bizim yürüttüğümüz süreç tüm dünya tarafından da takdirle karşılanıyor. Elimizdeki bilgileri, bulguları da isteyen ülkelerle paylaştık. Amacımız bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılmasıdır. Cevap aradığımız sorulardan bir tanesi de 'Kaşıkçı'nın cesedi nerede?' Bu cinayeti işleyenler şu anda Suudi Arabistan'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan başsavcısının bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Sadece bizden bilgi almaya çalışmak, bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yeterli olmaz. Bu kişileri onlar sorguluyor. Bize de vermeleri gerekir, bizim de sorgulamamız gerekiyor. Yerel işbirlikçi, işbirlikçiler kim ve bu talimatı kim verdi, arkasında kim var? Bu sorular cevaplanmadığı için uluslararası camiadan da uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç vardır sesleri gelmeye başladı. Uluslararası bir soruşturmada Türkiye tam bir işbirliği yapacaktır" dedi. - İstanbul