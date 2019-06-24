Çavuşoğlu: Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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