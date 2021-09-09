Çavuşoğlu-Halid El-Meşri görüşmesi
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Çavuşoğlu-Halid El-Meşri görüşmesi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ?Libya Yüksek Devlet Konseyi (YDK) ??Başkanı Halid El-Meşri ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ?Libya Yüksek Devlet Konseyi (YDK) ??Başkanı Halid El-Meşri ile öğle yemeğinde görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ?Libya Yüksek Devlet Konseyi (YDK) ??Başkanı Halid El-Meşri ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ?Libya Yüksek Devlet Konseyi (YDK) ??Başkanı Halid El-Meşri ile öğle yemeğinde görüştü.

Çavuşoğlu-Halid El-Meşri görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çavuşoğlu-Halid El-Meşri görüşmesi - Haberler
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