Çavuşoğlu-Halid El-Meşri görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ?Libya Yüksek Devlet Konseyi (YDK) ??Başkanı Halid El-Meşri ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ?Libya Yüksek Devlet Konseyi (YDK) ??Başkanı Halid El-Meşri ile öğle yemeğinde görüştü.