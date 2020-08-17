Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Moise ile heyetlerarası görüştü - PORT-AU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile bir araya geldi,...
17.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile bir araya geldi, daha sonra heyetlerarası toplantı gerçekleşti.
Kaynak: AA