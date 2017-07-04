Çavuşoğlu: "Guterres, Gelebilirse Ancak Perşembe Günü Gelecek.

- Kıbrıs Konferası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türk ve Rum gazetecilerin soruları CRANS-MONTANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferası'nın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası Türk ve Rum gazetecilerin sorularını cevapladı.



Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temas halindesiniz. Kendisinin buraya gelmesiyle ilgili görüşme yaptınız mı? Buraya gelecek mi?" şeklindeki soru üzerine, "Kendisi gelebilirse ancak perşembe günü gelecek. Henüz gelip gelmeyeceği net değil." cevabını verdi.



Konferansta bir ilerleme kaydedilmesi durumunda Guterres'in yeniden konferansa katılabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bence Genel Sekreterin her halükarda gelmesi gerekiyor. O geldiği zaman bir çerçevenin belirlenmesi, her şeyin bir paket halinde birlikte görüşülmesi gibi bir anlayış ortaya çıkmıştı. Genel Sekreter gittikten sonra bazı delegasyonlarda bu konuda değişik pozisyonlarda değişiklik de oldu. Yani olacaksa da olmayacaksa da Genel Sekreterin burada olmasında fayda var. Kendisine bu yönde de telkinlerde bulunduk."



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın bugün "Biz rahatız, gergin olan Türk tarafı" şeklindeki açıklamasını sorması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bizim gergin olduğumuzu gördünüz mü? Biz kendimizden eminiz. Ne istediğimizi biliyoruz. Hiçbir zaman da gergin olmadık. Hoşlarına gitmeyen şeyler söylediğiniz zaman 'Türk tarafı gergin oluyor.' Kıbrıs Türk halkı 'benim güvenlik endişelerim var. Bu endişelerimin giderilmesi lazım' dediği zaman da bunu anlamak yerine de Kıbrıs Türk tarafına 'senin niye endişen var' diye suçlama ve sorgulama eğilimi içindeler. Biz herkesi mutlu edeceğiz diye buraya gelmedik. Kıbrıs Türk halkının çıkarı ve Türkiye'nin çıkarları bizim için burada esastır."