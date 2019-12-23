Çavuşoğlu, gürcistan başbakanı giorgi gakharia ile görüştü -1
Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştüGürcistan, (DHA)- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.
Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü
Gürcistan, (DHA)- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.
Ziyareti kapsamında Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile de görüşen Çavuşoğlu, ayrıca Gürcistan Uluslararası Maarif Okulu'nun açılış törenine katıldı ve ardından Tiflis yerel basının sorularını cevapladı.