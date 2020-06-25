Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.
25.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.
Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Kovid-19) Normalleşme sürecinde GDAÜ içinde bölgesel iş birliği imkanlarını görüştük. Balkanlardaki en kapsamlı bölgesel örgüt olan GDAÜ'nün 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralıyoruz." açıklamasında bulundu.
Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek.
Kaynak: AA