Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi (1)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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