Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor"
Yangına müdahale eden helikopterler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor.
Yangına müdahale eden helikopterler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş