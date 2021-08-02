Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor"
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Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor"

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Yangına müdahale eden helikopterler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor.

Yangına müdahale eden helikopterler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim"

Çavuşoğlu: '(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor'
Çavuşoğlu: '(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor'
Çavuşoğlu: '(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor'
Çavuşoğlu: '(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, '(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in 'Ne olur helikopter gönderin' sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim"
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Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" - Haberler
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