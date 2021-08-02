Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor"

Yangına müdahale eden helikopterler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor.