Çavuşoğlu: "Göçmenlerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri konusunda Almanya ile bir görüş...

Çavuşoğlu: "Göçmenlerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri konusunda Almanya ile bir görüş...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

26.10.2019 15:48
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Çavuşoğlu: "Göçmenlerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri konusunda Almanya ile bir görüş...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et