Çavuşoğlu: "Göçmenlerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri konusunda Almanya ile bir görüş...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.
26.10.2019 15:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Çavuşoğlu: "Göçmenlerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri konusunda Almanya ile bir görüş...