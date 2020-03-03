Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı...
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı... - Haber

Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı...

Toplantının yapıldığı salon Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi.

03.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:12
Çavuşoğlu:

Toplantının yapıldığı salon

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları 'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler