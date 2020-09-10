Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo tarafından kabul edildi
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Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo tarafından kabul edildi
10.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Gine Bissau'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığı, yeni işbirliği imkanlarının ele alındığı, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - CONAKRY

Kaynak: İHA

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