Çavuşoğlu: "(Gemlik)) Riskli Bölgenin Risksiz Alana Taşınması İçin Kanunda Bir Düzenleme Yaptık"

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa il yöneticilerinden Sadi Yıldırgan'ın Bağlarbaşı Merkez Hacı Veli Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, akşam yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Bursa'yı yakından ilgilendiren bir maddenin yer aldığını söyledi.



Depremle ilgili olarak AK Parti hükümetleri döneminde yasal mevzuatta ve diğer alanlarda çok önemli yeniliklere imza atıldığını belirten Çavuşoğlu, "Depremin beraberinde getirdiği olumsuzlukları giderebilmek, öncesinde gereken tedbirleri almak bakımından birçok yeni düzenlemenin altına imza atmış olduk. Bursa, depremle ilgili olarak çeşitli riskleri barındıran bir ilimiz." değerlendirmesinde bulundu.



Hakan Çavuşoğlu, 2 yıl önce çıkardıkları Kentsel Dönüşüm Yasası'ndaki değişiklikle bazı düzenlemeler yapıldığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Son olarak akşam, esasen son 2-3 yıldan bu yana milletvekili arkadaşlarımız ve belediye başkanımızla birlikte sürekli mücadelesini vermiş olduğumuz bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Gemlik ilçemiz deprem kuşağında bulunan ve esasen bugün yerleşim alanı bakımından riskli bir alan içinde bulunuyor. Bu hep söylendi, dile getirildi. Gemlik'in yerleşim bölgelerinde bir dönüşüme ve değişime ihtiyaç olduğu ifade edildi. Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve daha sonraki dönemde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a birçok defa bu noktada girişimlerimiz olmuştu. Çareler aramıştık."



"Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Gemlik'e ilişkin yasal düzenleme KHK'da yayımlandı"



Çavuşoğlu, Yatırımları Koruma Kanunu ile ilgili çıkan bir kanunda, Gemlik'in durumunun gündeme geldiğini ancak bazı muhalefet partisi milletvekillerinin olayı başka bir mecraya taşıması nedeniyle oradan da olumlu sonuç alamadıklarını aktardı.



Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a Gemlik'in aciliyeti olan bu durumunu ve yapılması gereken bu değişikliği anlattıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Kendileri KHK ile bu değişikliğin gerçekleşebileceğine ilişkin bize ümit verdiler. Biz de üzerinde belediye başkanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız ile birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve kararnameye hazır hale getirdik. Son olarak Sayın Başbakanımızın yönlendirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber Gemlik'e ilişkin bu yasal düzenleme KHK'da akşam itibarıyla yayınlanmış oldu." açıklamasında bulundu.



"Makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık"



Düzenlemenin içeriğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik'in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının uhdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik'in depremsellikten kaynaklanan riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti. Bu süreçte milletvekili arkadaşlarımız ve özellikle İsmail Aydın büyük gayret sarf etti. Belediye başkanımız gecesini gündüzünü bu işe kattı. Gemlik'in bu durumunu ortadan kaldırmak ve bu dönüşümü gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Bize bu yolu açtığı ve KHK'da yer almasına imkan sağladığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Sayın Başbakanımız'a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerine, milletvekili arkadaşlarıma ve belediye başkanına çok teşekkür ediyorum."



KHK maddesi



696 Sayılı KHK'daki Gemlik ile ilgili madde şöyle:



"MADDE 13: 15.05.1959 tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.



GEÇİCİ MADDE 25: Bursa ili Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir.



Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21.06.1987 tarihli ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür."